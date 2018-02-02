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Юрий Пустовгаров возглавил Казанский вертолетный завод

2 февраля 2018, 13:22 , Фото: president.tatarstan.ru

Юрий Пустовгаров возглавил Казанский вертолетный завод Нового руководителя коллективу предприятия представил Президент РТ Рустам Минниханов и гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Новым гендиректором ПАО «Казанский вертолетный завод» (КВЗ) стал 54-летний Юрий Пустовгаров из Уфы. Информацию подтвердили в пресс-службе предприятия.

«Только что закончилось совещание. Руководителем стал Юрий Пустовгаров. Вадим Лигай становится заместителем генерального директора "Вертолетов России"», — ответили в пресс-службе КВЗ.

Представление коллективу Казанского вертолетного завода нового генерального директора.

Президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский представили коллективу нового руководителя, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Юрий Пустовгаров родился в 1964 году в городе Белорецке в Башкирии. Ранее занимал должности генерального директора Уфимского моторостроительного производственного объединения, заместителя Премьер-министра Республики Башкортостан — министра промышленности, инвестиционной и инновационной политики, а также президента ХК «Салават Юлаев». В декабре 2015 года Пустовгарова назначили на должность управляющего директора Кумертауского авиационного производственного предприятия. 

Представление коллективу Казанского вертолетного завода нового генерального директора.

Прежде гендиректором КВЗ был 64-летний Вадим Лигай. Он занимал эту должность с 2007 года. Как сообщает пресс-служба Президента РТ, Лигай переходит на работу в холдинг «Вертолеты России» заместителем гендиректора по инфраструктурному развитию.


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