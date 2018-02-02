Фестиваль «Вкусная Казань» приурочат к ЧМ-2018

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Фестиваль «Вкусная Казань» в этом году приурочат к чемпионату мира по футболу 2018 года. Его изюминкой станет большая скатерть с символикой разных стран, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
Предполагается, что местом проведения фестиваля будет парк имени Горького.
Особенностью «Вкусной Казани» станет большая «скатерть гостеприимства» с изображением символов стран – участниц ЧМ-2018. На данный момент разрабатывается дизайн скатерти.
В 2017 году «вкусный» фестиваль посетили 45 тыс. человек. Было съедено более 12 т еды, в том числе 2,5 тыс. кыстыбургеров.