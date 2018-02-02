Мушлифа «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в Казани осудили на 17 лет

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Приволжский окружной военный суд в здании Казанского гарнизонного суда сегодня огласил обвинительный приговор Ильшату Батталову, признав его виновным в участии в деятельности запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

Батталов был задержан в марте 2016 года в процессе масштабной спецоперации ФСБ, проходившей сразу в трех городах Татарстана. В общей сложности было возбуждено 10 уголовных дел, задержаны 17 человек, а обыски прошли по 21 адресу.

Среди задержанных фигурировали такие лица, как Амир Хакимуллин, Марат Диндаров и Ибрахим Шавкатов. Диндарова и Шавкатова суд отправил в колонию на семь и шесть лет соответственно еще 28 декабря 2017 года. Хакимуллин вердикт суда выслушал 26 января 2018 года – 17 лет колонии строго режима.

По всем адресам оперативники обнаружили запрещенную литературу, блокноты с записями, в которых говорилось о завербованных лицах, а также электронные файлы, которые подтверждают, что участники группы были агрессивно настроены против России и конституционного строя, проводя аналогичную работу среди мусульман Татарстана.

Ильшат Батталов, по версии следствия, был членом казанской ячейки с 2014 года, а в 2015 году получил статус мушлифа –лидера и занялся организацией деятельности «ХТ»*.

Батталов посещал специальные встречи, на которых другими лидерами проводились занятия по обучению навыкам вербовки. Он привлекал новых членов, общаясь с прихожанами одной из мечетей города.

Также подсудимый предоставлял свою квартиру для проведения тайных собраний, которые проходили не менее двух раз в неделю. В общей сложности лично он провел 52 таких собрания. На них также вовлекались в организацию новые члены, проводилось обучение по запрещённым книгам и обсуждалась политическая обстановка в стране.

В суде были представлены аудиозаписи с тайных встреч. Согласно экспертизе, голоса на ней обсуждали идеи террористической группы и причисляли себя к ней, а свидетели опознали на ней голос подсудимого.

Вину Батталов не признал, но свою принадлежность к «ХТ»* не отрицает, считая, что организацию не правильно признали незаконной. Также подсудимый заявлял суду, что он лишь занимался просветительской деятельностью и толкованием ислама. Суд признал его полностью вменяемым и способным нести ответственность за содеянное.

Гособвинение попросило у суда для Батталова 19 лет, однако итоговое решение – 17 лет колонии строго режима.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», «ХТ» – международная террористическая групировка, запрещенная в России.