Медицинская техника POZIS привлекла особое внимание на выставке в Арабских Эмиратах

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). POZIS (предприятие входит в концерн «Техмаш» госкорпорации Ростех) представил свою медицинскую технику на международной выставке Arab Health-2018, которая проходила с 29 января по 1 февраля в городе Дубае (ОАЭ). Разработки в области холодильного, морозильного и дезинфицирующего оборудования для медицины смогли увидеть свыше 100 тыс. посетителей и специалистов из 163 стран, они заинтересовали Минздрав ОАЭ.

Руководству министерства здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов продемонстрировали образцы фармацевтического холодильника ХФ-140 и инновационного морозильника ММШ-200. Особое внимание представители ведомства проявили к рециркулятору POZIS, который обезвреживает до 99,9 процента болезнетворных бактерий, находящихся в воздухе.

«Это очень интересная разработка, которая может быть полезна в медицине», – отметил представитель Минздрава ОАЭ Валид Саид Саиф аль-Духури.

«Объединенные Арабские Эмираты – это центр Ближнего Востока. По экспертным оценкам, его аудитория превышает 300 млн человек. POZIS имеет хорошие шансы занять здесь свою нишу. Это подтверждается повышенным интересом к нашей площадке на Arab Health со стороны участников: за время работы выставки экспозицию POZIS посетили представители более чем 100 компаний из Индии, Саудовской Аравии, стран Африки и других», – отметил заместитель генерального директора АО «ПОЗиС» по стратегическому маркетингу Булат Хасанов.

По словам представителя компании, подобные мероприятия позволяют провести предметные переговоры и выявить пути дальнейшего совершенствования и адаптации продукции POZIS под требования местных рынков.

POZIS, входящий в концерн Техмаш, – один из крупнейших производителей серийного холодильного, морозильного и дезинфицирующего оборудования в Российской Федерации и единственный создатель полной линейки техники, соответствующей современным требованиям «холодовой цепи» в медицине и стандартам GMP. Компания освоила направление производства медтехники более 15 лет назад и сегодня занимает до 80 процентов отечественного рынка холодильников для медицинских услуг и для фармацевтики. Техникой POZIS были массово оснащены инфраструктурные объекты Универсиады-2013 в Казани и Олимпиады-2014 в Сочи. Сегодня под брендом POZIS выпускается более 60 моделей и модификаций различных медицинских изделий.

Медтехника POZIS производится по принципам озонобезопасных «зеленых технологий» и не наносит ущерба окружающей среде. Вся линейка специализированного холодильного оборудования POZIS сертифицирована в соответствии с требованиями стандарта качества стран Евросоюза и маркируется знаком «СЕ».

Согласно поручению Президента РФ по развитию производства организациями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения и общей стратегии Ростеха, которая предполагает наращивание доли гражданской продукции до 50 процентов к 2025 году, производство медицинской техники POZIS является сегодня одним из приоритетных направлений развития компании на ближайшую и среднесрочную перспективу.

АО «Производственное объединение «Завод имени Серго» (POZIS) – производитель малокалиберных боеприпасов, крупной бытовой техники и высокотехнологичного медицинского холодильного оборудования. Входит в госкорпорацию Ростех. Является ведущим машиностроительным предприятием России.