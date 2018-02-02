Лаишевская птицефабрика станет Державинской

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Лаишевская птицефабрика станет частью агрохолдинга «Комос групп» до конца февраля. После завершения всех процедур ее переименуют в Державинскую. Об этом сообщает пресс-служба «Комос групп».
Нынешние мощности птицекомплекса позволят выпускать до 120 млн куриных яиц в год, отмечают в агрохолдинге.
Сейчас на производстве уже запущен технологический процесс, идут закупки новых партий цыплят. Их завезут на предприятие сразу после окончания карантина, отметили в пресс-службе агрохолдинга.
Также в «Комос групп» добавили, что с сотрудниками птицефабрики будут заключены новые трудовые договоры. Пока же в помещениях продолжается санитарная обработка, а на складах – уничтожение остатков кормов.
Весной прошлого года на Лаишевской птицефабрике произошла вспышка птичьего гриппа.