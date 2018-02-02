В Казани впервые пройдет жаркий зимний фестиваль «КышДаКар-фест»

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В мэрии Казани презентовали новинку предстоящего туристического сезона – жаркий зимний фестиваль «КышДаКар-фест». Об этом сообщается на портале мэрии столицы РТ.



В течение недели зимой 2018-го и 2019 года для жителей и гостей Казани на улице Баумана будут организованы мастер-классы по национальной кулинарии и изготовлению новогодних подарков. Также все желающие смогут купить сувениры ручной работы своим близким.



Улица Баумана для проведения фестиваля выбрана не случайно. Именно это место стало лидером среди казанских достопримечательностей по итогам минувших новогодних каникул.



По словам председателя Комитета по развития туризма исполкома города Дарьи Санниковой, летний сезон в Казани богат на привлекательные для туристов события, а зимой ощущается их нехватка. «Уверена, что "КышДаКар-фест" добавит тепла и ярких впечатлений не только туристам, но и жителям города», – подчеркнула Санникова.