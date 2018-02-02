Замглавы отдела судебных приставов Тукаевского района обвиняют в злоупотреблении полномочиями

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане замглавы отдела судебных приставов по Тукаевскому и Менделеевскому районам обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следствия, для повышения показателей в работе он инициировал незаконное окончание нескольких исполнительных производств.

Так, в конце 2016 года мужчина подделал письмо истца об отмене взыскания 14 миллионов рублей долгов за коммунальные услуги. Это письмо он обманом подписал у директора фирмы-истца, передал его подчиненной и приказал окончить исполнительное производство.

В результате фирма-истец УК ООО «Нептун+» не получила коммунальные платежи, что могло привести к ограничению поставки услуг населению. Помимо этого, директор «Нептун+» не был уведомлен о случившемся и не смог принять необходимые меры по взысканию долга.

Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.