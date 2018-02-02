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Экономика и финансы

В Казани продают квартиру за 100 млн рублей

2 февраля 2018, 12:46

Пентхаус на улице Подлужная площадью 336,9 кв.м занимает весь этаж.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В Казани выставили на продажу 7-комнатную квартиру за 100 млн рублей, информация о продаже размещена на сайте бесплатных объявлений.

Пентхаус на улице Подлужная площадью 336,9 кв.м занимает весь 14-й этаж комплекса апартаментов премиум-класса. 

Квартира обустроена «умной» системой вентиляции, светоотражающими и энергосберегающими стеклопакетами. Помещение шумоизолировано.

В объявлении отмечается, что квартиру можно использовать как посольство, консульство, дипломатическое представительство, флагманский офис крупной компании.


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