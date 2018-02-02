ПАО «АКИБАНК» не согласно с рейтинговой оценкой «Эксперт РА»

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Сегодня, 2 февраля, рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг кредитоспособности ПАО «АКИБАНК». Банк считает некорректным рейтинговое действие «Эксперт РА» из-за ситуации, связанной с продажей доли в ООО СГ «АСКО» и последующей приостановкой лицензии страховой компании.

Данная сделка в силу своей несущественности (ранее ПАО «АКИБАНК» принадлежало 17,9 процента в ООО СГ «АСКО») не повлияла и не могла повлиять ни на качество активов, ни на надежность капитала банка. В рамках стратегии по снижению непрофильных активов доли банка в страховых компаниях «АСКО» и «АСКО-жизнь» проданы без убытка, а средства от продажи размещены в активы для извлечения дополнительной прибыли.

По мнению банка, в последнее время вокруг ПАО «АКИБАНК» искусственно формируется негативный информационный фон, который не отражает реальную ситуацию. В настоящее время банк работает в абсолютно стабильном режиме, все офисы, банкоматы и терминалы доступны для обслуживания клиентов банка.

По состоянию на 1 февраля 2018 года основные финансовые показатели банка следующие: собственный капитал – 4,7 млрд рублей, работающие активы – 19,6 млрд рублей, кредитный портфель – 12,9 млрд рублей, привлеченные вклады физических лиц – 12 млрд рублей, расчетные счета – 3,1 млрд рублей. Норматив достаточности капитала Н1 – 20 процентов, норматив мгновенной ликвидности Н2 – 130 процентов, норматив текущей ликвидности Н3 – 143 процента. По итогам января 2018 года прибыль составила 27 млн. рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года более чем в два раза.

Банк выражает уверенность в том, что рейтинговое мнение будет пересмотрено, и рассчитывает на продолжение конструктивного сотрудничества с агентством.