Госархив РТ к годовщине Сталинградской битвы представил уникальные документы

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Уникальные документы периода обороны Сталинграда, личные архивы участников войны и свидетельства ратного и трудового подвига жителей Татарстана сегодня представил к 75-й годовщине со дня победы в Сталинградской битве Государственный архив РТ.

Выставка электронных копий развернута в здании Государственного комитета РТ по архивному делу, расположенном на улице Ново-Песочная в Казани. Она будет работать ровно месяц. Журналисты же получили возможность увидеть оригиналы, бережно хранимые в главном архиве республики, и услышать комментарии архивистов.

Шесть с половиной месяцев, с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943-го, шла битва за Сталинград. Она стала переломным моментом Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. В степях под городом и в самом Сталинграде сражались тысячи сынов и дочерей республики, 22 тысячи погибли.

В дни Сталинградской битвы из ТАССР непрерывным потоком шло все, что было необходимо фронту – суда, самолеты, танки. Люди, сами испытывавшие серьезные трудности, организовали сбор средств на строительство военной техники.

«Могу вам показать докладную записку Председателя Президиума Верховного Совета ТАССР Председателю Верховного Совета СССР, где он подробно докладывает о проделанной работе по сбору средств для помощи Сталинграду во время самих военных действий и уже для восстановления разрушенного города и области», – начал экскурсию главный архивист отдела выставочной и публикаторской деятельности Госархива РТ Роман Обрусный.

В документе сообщается, что всего за 12 дней 1943 года колхозниками и рабочими республики были собраны 100 миллионов рублей, на которые была создана танковая колонна «Колхозник Татарии». 29 военных самолетов подарили воздушному флоту Красной Армии татарстанские комсомольцы.

«Абузар Абдрахманович Гильманов – наш земляк, уроженец Татарстана, участвовал в Сталинградской битве, за что был удостоен медали "За оборону Сталинграда", а также благодарности Верховного главнокомандующего. И удостоверение к награде, и благодарность сохранились», – рассказал Обрусный.

«Следующий документ – это помощь по линии Наркомпроса, сбор детских книг школьникам для возобновления библиотеки», – добавил он. После завершения боев остро встал вопрос возобновления учебного процесса. Татарстанцы собрали более 10 тыс. учебников, десятки молодых педагогов отправились учить сталинградских детей.

«Еще один документ – это листовка ЦК ВЛКСМ с обращением к молодым комсомольцам, направляемым на восстановление разрушенного города», – продолжил рассказ сотрудник Госархива республики. В документе говорится о высокой чести восстанавливать героический город.

Ученики одной из зеленодольских школ организовали концерт и все вырученные за билеты деньги, более 3 тысяч рублей, направили на помощь детям Сталинграда. А документ, свидетельствующий об этом добром деле, теперь хранится в Госархиве РТ.

Здесь же поручения об организации сбора помощи, рекомендации военным корреспондентам, отправляющимся в войска Сталинградского фронта, личные вещи героев. «Это подлинная красноармейская книжка писателя-фронтовика Аделя Кутуя. Он в 42-м году ушел добровольцем на фронт, принимал участие в боевых действиях, а также работал корреспондентом газеты "Кызыл Армия"», – отметил архивист.

Рядом еще один уникальный документ: удостоверение к медали «Золотая звезда» Героя Советского Союза Ивана Кобякова. Тут же представлены несколько фото. На одном – похороны погибшего при обороне Сталинграда замполита. На втором – сам герой в 1944 году. На третьем – он же, но уже в 1980-м (на нем ветеран запечатлен со своими многочисленными наградами).

«Также есть фотоальбом эвакуированного из Ленинграда авиационного завода № 448. Комсомольцы этого завода ездили с помощью в Сталинград, собирали подарки сталинградцам. А здесь они на фоне знаменитого дома Павлова», – отметил Обрусный. В знаменитой обороне, длившейся 58 дней, принимали участие и двое уроженцев ТАССР.

Множество заявлений жителей республики с просьбами отправить их на оборону, а затем на восстановление Сталинграда хранится в архивах Татарстана. Речь идет о тысячах документальных свидетельств. Сейчас эти фонды Госархива оцифровываются и в обозримом будущем будут доступны для всех желающих в электронном читальном зале.

Торжества по случаю 75-летия победы Красной Армии над немецко-фашистскими войсками в битве под Сталинградом в Татарстане продолжаются. Завтра, 3 февраля, по всей стране пройдут патриотические митинги-концерты «Россия в моем сердце» (#Россиявмоемсердце). В казанском парке Победы мероприятие начнется в 11 часов. А 4 февраля празднование переместится в Казанский Кремль.