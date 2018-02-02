Продажи iPhone продолжили падение

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Американская корпорация Apple стала продавать меньше смартфонов. При этом прибыль и выручка компании выросли до рекордных значений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на квартальный отчет фирмы.

В первом финансовом квартале 2018 года (закончился 30 декабря – прим. Т-и) выручка Apple составила 88,3 млрд долларов. Чистая прибыль оказалась на уровне 26,3 млрд долларов. По сравнению с данными за первый финансовый квартал 2017 года рост составил 9,9 млрд и 2,9 млрд долларов соответственно.

При этом количество проданных iPhone продолжило сокращаться. В первом финансовом квартале 2017 года компания продала 78,3 млн смартфонов, а год спустя уже на 1 млн устройств меньше, указано в отчетности.

Впервые Apple рассказала о снижении продаж iPhone в апреле 2016 года, и эта тенденция продолжается до сих пор. До этого продажи «яблочных» смартфонов росли на протяжении восьми лет подряд, отмечают аналитики отрасли. Теперь выручка компании растет не за счет продаж, а благодаря высоким ценам новых устройств, считают эксперты.