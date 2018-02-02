Airbus провел испытания беспилотного аэротакси

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Беспилотное воздушное такси, разрабатываемое концерном Airbus, совершило свой первый полет на аэродроме в городе штата Орегон. Об этом сообщает портал Republic.

Во время первого полета полноразмерный прототип аэротакси вертикально взлетел на высоту пяти метров, завис почти на минуту и совершил плавную посадку. Затем последовал второй полет.

Прототип имеет длину 6,2 метра, ширину — 5,7 метра и высоту — почти три метра. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 745 килограммов.

Согласно предварительной оценке, аэротакси будет перевозить либо одного пассажира, либо груз. Беспилотный конвертоплан будет оборудован системой уклонения от столкновения с препятствиями и другими летательными аппаратами.

Кроме Airbus, свои версии беспилотных аэротакси испытали немецкая компания Volocopter и китайская Ehang. Ожидается, что беспилотное воздушное такси заработает в Объединенных Арабских Эмиратах в ближайшие пять лет.