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Депутат Госдумы Ольга Павлова вручила молодым спортсменам спортивный инвентарь

2 февраля 2018, 21:04

Спортивный инвентарь направлен в Татарстан Всероссийской федерацией школьного спорта за активную реализацию проекта «Детский спорт».
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Депутат Госдумы от Татарстана, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Детский спорт» Ольга Павлова вручила молодым спортсменам спортивный инвентарь. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

Спортивный инвентарь направлен в Татарстан Всероссийской федерацией школьного спорта за активную реализацию проекта «Детский спорт». Вручение прошло во время открытия Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя-2018» в спорткомплексе «Олимпиец».

«Занятия массовым спортом играют ключевое значение в социализации детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию», – отметила Ольга Павлова и выразила надежду, что занятия спортом помогут ребятам адаптироваться в обществе, сделать правильный выбор и определить свое место в будущем.

 


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