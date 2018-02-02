Совет Тюлячинского района объявил конкурс на должность руководителя исполкома

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Совет Тюлячинского района Татарстана объявил конкурс на должность руководителя исполнительного комитета района. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
Возглавлявший с октября 2015 года исполком Рустям Нуруллин покинул свой пост. Исполняющим обязанности назначен заместитель руководителя исполкома по территориальному развитию и инвестиционной деятельности Ильдар Миннигулов. Данную информацию ИА «Татар-информ» подтвердили в приемной муниципального органа.
Конкурс на замещение должности должен состояться в здании районного Совета 22 февраля.