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Совет Тюлячинского района объявил конкурс на должность руководителя исполкома

2 февраля 2018, 12:17

И. о. руководителя исполнительного комитета назначен Ильдар Миннигулов.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Совет Тюлячинского района Татарстана объявил конкурс на должность руководителя исполнительного комитета района. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Возглавлявший с октября 2015 года исполком Рустям Нуруллин покинул свой пост. Исполняющим обязанности назначен заместитель руководителя исполкома по территориальному развитию и инвестиционной деятельности Ильдар Миннигулов. Данную информацию ИА «Татар-информ» подтвердили в приемной муниципального органа.

Конкурс на замещение должности должен состояться в здании районного Совета 22 февраля.


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