Президент РТ предложил Al Habtoor Group инвестировать в развитие инфраструктуры республики

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил компании из ОАЭ Al Habtoor Group заняться инвестициями в развитие инфраструктуры и строительство гостиниц на территории республики. Об этом шла речь на прошедшей сегодня в Губернаторском дворце Казанского Кремля встрече главы республики и председателя компании Халафа аль-Хабтура, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Лидер республики, приветствуя гостей, отметил плодотворное сотрудничество между регионом и Объединенными Арабскими Эмиратами. В частности, он напомнил о своем последнем визите в Дубай, где особое впечатление на него произвел Центр развития исламской экономики эмирата.

«Татарстан готов к сотрудничеству по многим направлениям. Ваш холдинг – один из крупнейших, специалисты Al Habtoor Group проявили себя в строительстве уникальных объектов, ваши решения и подходы нам импонируют», – заметил Рустам Минниханов и предложил рассмотреть возможности инвестирования в инфраструктурные объекты на территории РТ, связанные с возведением отелей и офисных зданий.

Кроме того, он упомянул возможность взаимодействия по продвижению промышленной продукции, производимой на территории Татарстана.

Председатель же компании Al Habtoor Group Халаф аль-Хабтур кратко рассказал о своей компании и о намерениях по инвестированию в регион. Также он упомянул некоторые наиболее примечательные инфраструктурные проекты.

Al Habtoor Group является крупнейшей строительной компанией ОАЭ. Среди самых ее известных проектов – строительство терминала имени шейха Рашида в международном аэропорту Дубая и знаменитой дубайской «парусной» гостиницы Бурдж аль-Араб.

В 2016 году в ходе визита Президента Татарстана в Эмираты рассматривалась возможность строительства компанией на территории республики крупного отеля международного класса с культурно-развлекательным центром.

Халаф аль-Хабтур ранее посещал Казань в 2010 году. В ходе нынешнего визита специалисты возглавляемой им компании посетили Агентство инвестиционного развития РТ и ознакомились с некоторыми проектами казанского ИТ-парка.