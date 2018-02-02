(Казань, 2 февраля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Стадион Kazan-Arena успешно прошел проверку Ростехнадзора на надежность. В Казани прошла тренировка готовности работы систем энергоснабжения объектов чемпионата мира по футболу 2018 года с участием РДУ Татарстана, Казанской ТЭЦ-2, Сетевой компании и МЧС.

За тренировкой наблюдали глава Ростехнадзора Алексей Алешин и и. о. Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

По легенде, во время футбольного матча между командами Германии и Южной Кореи (должен состояться 27 июня 2018 года) началась гроза с порывистым ветром. Из-за аварии одна из кабельных линий получила повреждения, и футбольная арена оказалась обесточена. По плану учений, трансформатор пришелся в негодность и загорелся.

В результате Kazan-Arena отключился от внешнего электроснабжения. Футбольная арена перешла в режим автономного питания. Благодаря согласованным действиям различных служб стадион удалось оперативно обеспечить электроэнергией.

«Все технические решения и то, как действует персонал, – все на высоком уровне. Надеюсь, что такие тяжелые аварии не произойдут. Но если вдруг что-то и произойдет, с большой степенью уверенности можно говорить, что все участники соревнований и зрители ничего этого не почувствуют», – подчеркнул глава Ростехнадзора Алексей Алешин по итогам проверки.

После завершения тренировки в стенах Kazan-Arena прошло совещание территориальных управлений Ростехнадзора по готовности объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.