В Казани 19-летнего парня осудили за ложный донос о краже купленного в кредит смартфона

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Прокуратура Казани поддержала обвинение в отношении 19-летнего парня, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что 29 сентября по просьбе приятеля парень оформил на себя кредит и страховку на покупку дорогого смартфона. В ноябре товарищ молодого человека перестал оплачивать кредит. Тогда казанец сообщил полицейским, что его смартфон похитили в общественном транспорте.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Парень надеялся, что получит страховую сумму за похищение, однако полицейские выяснили, что молодой человек им солгал.

Свою вину он признал. По статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления» суд приговорил казанца к девяти месяцам лишения свободы условно.