Мамут купил здание кинотеатра «Пионер» за 123 млн рублей

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Компания «Чентромобиле-Пионер», принадлежащая миллиардеру Александру Мамуту, приобрела здание кинотеатра «Пионер» на Кутузовском проспекте Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно прошедшим 31 января торгам, здание продано за более чем 123 млн рублей, хотя начальная цена лота составляла всего 72 млн. Площадь объекта составляет около 1 тыс. кв. м.

Организатором торгов стал Департамент по конкурентной политике российской столицы. На лот претендовали еще четыре организации, две из них также связаны с Мамутом.

«Пионер» открылся в 1953 году. В 2008 году здание арендовал бизнесмен Александр Мамут и отреставрировал его. Обновленный кинотеатр открылся в конце 2009-го. Московский кинотеатр стал единственным в России, где состоялось несколько показов сатирической комедии «Смерть Сталина», у которой Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение.