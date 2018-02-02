Два человека госпитализированы после аварии в Бугульминском районе

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В Бугульминском районе в ДТП пострадали два человека, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня утром на 291-м километре трассы Казань – Оренбург возле деревни Елховка столкнулись автомобили «Джили» и «Шевроле Нива».

В результате ДТП 53-летняя пассажирка «Джили» получила сотрясение мозга, ушиб затылка и рану уха, еще один 31-летний пассажир был госпитализирован с сотрясением головного мозга и ушибом поясницы.

На месте пожарные ПСЧ №64 отключили аккумуляторы иномарок, чтобы машины не загорелись.