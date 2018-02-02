Актер Юрий Чернов опроверг информацию о «предынсультном состоянии»

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Народный артист России Юрий Чернов опроверг информацию о госпитализации в «предынсультном состоянии», сообщает ТАСС.

Чернов рассказал, что сейчас находится на даче и вполне нормально себя чувствует. Актер также поделился подробностями времяпрепровождения в загородном доме. По его словам, он расчищает снег.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 68-летний артист госпитализирован в «предынсультном состоянии».

Юрий Чернов известен по фильмам «Доживем до понедельника», «Иван Васильевич меняет профессию» (роль балалаечника), «Приключения Электроника» (роль папы Сыроежкина), «После дождичка в четверг» и ряду других картин.