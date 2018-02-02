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В Якутии обнаружили два редчайших алмаза

2 февраля 2018, 12:50 , Фото: alrosa.ru

В Якутии обнаружили два редчайших алмаза Драгоценные камни были найдены на трубке «Юбилейная» Айхальского горно-обогатительного комбината.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Два крупных алмаза ювелирного качества массой 97,92 и 85,62 карата добыли в Якутии, сообщает пресс-служба добывающей компании «Алроса».

Драгоценные камни были обнаружены на трубке «Юбилейная» Айхальского горно-обогатительного комбината.

Оба камня прозрачные с желтоватым оттенком с мелкими включениями. Алмазы массой более 50 каратов считаются редчайшей находкой, отмечается в сообщении.

Трубка «Юбилейная», обнаруженная в 1975 году, является одним из самых крупных месторождений алмазов в мире. В 2013 году на трубке добыли алмаз массой 235 каратов (камень оценили в 2 млн долларов).

 


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