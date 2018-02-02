В Удмуртии стартовал фестиваль «Всемирный день пельменя»

(Ижевск, 2 февраля, «Татар-информ», Юлия Семенова). В Удмуртии стартовал ежегодный фестиваль «Всемирный день пельменя».

Накануне в Ижевске в этнокомплексе «Бобровая долина» состоялась пресс-лепка. Журналисты приняли участие в мастер-классе по приготовлению удмуртских пельменей, татарских мантов и старинных русских кундюмов, а затем в неформальной обстановке смогли пообщаться с приглашенными гостями.

В этом году в пресс-лепке приняли участие глава Удмуртии Александр Бречалов, министр национальной политики республики Лариса Буранова и известные на весь мир бабушки из Буранова Галина Конева и Алевтина Бегишева.

«Здорово, что мы умеем придумывать и проводить такие мероприятия. Наша кухня стоит того, чтобы о ней рассказывать, быть ее пропагандистом. Подобные гастрономические фестивали есть и в других регионах, но на таком уровне только в Удмуртии! Ешьте пельмени, занимайтесь спортом, приезжайте в Удмуртию! Здесь и то, и другое есть!» – заявил журналистам Бречалов.

Программа фестиваля, как и всегда, очень насыщена. Сегодня в Ижевске начинаются традиционные пельменные мастер-классы, в ходе которых горожан научат лепить пельмени разных стран и народов. Кроме того, неделю в музеях и других учреждениях столицы Удмуртии будут работать различные пельменные мастерские.

Главное событие фестиваля состоится 10 февраля на Центральной площади Ижевска. Также заработают и новые площадки – они расположатся у монумента Дружбы народов и на набережной Ижевского пруда.

В течение всего дня жителей и гостей города ждут пельменные пешеходные экскурсии, концертные программы, ярмарка, выставки, традиционная акция «Открытка из Ижевска», розыгрыш годового запаса пельменей и большое количество пельменных игр. В этом году на «Всероссийские пельменные игры» соберутся команды примерно из десяти регионов страны, чтобы не только показать многообразие национальных традиций, но и побороться за звание лучшего региона в гастрономическом и творческом смыслах.

После официального закрытия фестиваля пройдет еще ряд мероприятий, в том числе – кулинарный праздник «От Пельняня до Китая» в Игринском районе Удмуртии. Этот муниципалитет считается самым пельменным местом региона.

Фестиваль «Всемирный день пельменя» проводится ежегодно с 2015 года в рамках развития бренда «Удмуртия – родина пельменей!». В прошлом году мероприятия фестиваля посетили 35 тыс. человек. Во время его проведения был установлен рекорд на самое большое количество пельменей, съеденных в одном месте (74 тыс. 59 штук). Производители же пельменной продукции продали 7 т пельменей.