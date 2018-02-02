В 2017 году коллекторы купили на четверть меньше долгов у банков

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В прошлом году коллекторы купили у банков на четверть меньше долгов россиян. Это произошло из-за повышения качества заемщиков и роста цен на их долги, пишут «Известия».

По итогам 2017 года коллекторы потратили на скупку долгов россиян на 55 процентов больше, чем годом ранее. При этом на 25 процентов снизилось количество покупок, отмечает издание со ссылкой на исследование коллекторского рынка страны.

Общая сумма скупленных долгов составила 360 млрд рублей. В этом году банки увеличат продажи «плохих» долгов до 480 млрд рублей, отмечают исследователи. Однако рост продаж ожидается из-за увеличения рынка кредитования населения.

Причинами роста качества заемщиков эксперты назвали более жесткий отбор со стороны банков, а также улучшение поведения самих должников – они стали чаще идти на контакт. При этом данные о должниках в базах данных организаций расширились. Это также способствует росту собираемости долгов, заключили исследователи.