Видео: Нижнекамцы пожаловались на странный серый цвет снега

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Жители Нижнекамска пожаловались на странный цвет снега, который стал серым пять дней назад. Об этом сообщает местная телерадиокомпания «НТР».

С этим явлением горожане связывают появившиеся недавно неприятные симптомы: недомогание, головные боли, кашель, одышку и резь в глазах.

Жители города винят компанию «Урал-логистик», так как она складируют на своей базе нефтяной кокс, который никак не огорожен и не изолирован. Сотрудники фирмы заявили, что их продукт абсолютно безвреден, но при этом признали, что из-за сильного ветра кокс разлетелся по всей округе.

Заместитель генерального директора «Урал-логистик» Василий Гладышев заверил нижнекамцев, что в ближайшее время проблема будет устранена.

Сотрудники Закамского территориального управления Минэкологии РТ проверят, опасен ли такой снег для здоровья. Соответствующая жалоба поступила к ним через портал госуслуг. Экологи уже осмотрели территорию и взяли пробы. Анализы снега будут готовы через семь-десять дней.