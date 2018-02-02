Председатель совета директоров «Газпрома» Зубков продал свою долю в компании

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков продал все свои акции компании. Об этом сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.

До 25 января Зубкову принадлежали 0,0007611037 процента акций «Газпрома» (почти 180 тыс.), затем его доля в капитале компании сократилась до нуля, отмечается в сообщении.

Исходя из котировок на 25 января, проданный Зубковым пакет мог стоить более 26 млн рублей, пишут «Ведомости».

Виктор Зубков впервые стал акционером «Газпрома» в 2013 году, а в следующем году он продал пакет акций. Летом 2017-го Зубков снова купил акции компании. Зубков занимает пост главы совета директоров «Газпрома» с июня 2008 года.