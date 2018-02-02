(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В Бугульме отметили Всемирный день хиджаба. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.
Вчера в центральной городской мечети города прошло мероприятие, организованное женским мусульманским клубом «Нурия» Бугульминского мухтасибата. В мечети собрались более 70 женщин разных возрастов и национальностей.
В рамках мероприятия прошли различные мастер-классы по приготовлению татарских национальных блюд и завязыванию платка, конкурсы, викторины. За чашкой чая представители прекрасной половины человечества обсудили, какой должна быть истинная мусульманка.