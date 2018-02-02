Все новости Татарстан Россия

Общество, Духовная жизнь

В Бугульме отметили Всемирный день хиджаба

2 февраля 2018, 20:41

Представители прекрасной половины человечества обсудили, какой должна быть истинная мусульманка.
Бугульминские школьники подписали договор о сотрудничестве с АГМУ при Президенте РТ
Освободившийся из мест лишения свободы татарстанец изнасиловал женщину и девочку
В Бугульму приехал народный артист СССР Алексей Баталов
В Бугульме завершился зональный этап «Золотой шайбы»
Власти РТ принимают экстренные меры по недопущению трагических случаев с детьми

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В Бугульме отметили Всемирный день хиджаба. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Вчера в центральной городской мечети города прошло мероприятие, организованное женским мусульманским клубом «Нурия» Бугульминского мухтасибата. В мечети собрались более 70 женщин разных возрастов и национальностей.

В рамках мероприятия прошли различные мастер-классы по приготовлению татарских национальных блюд и завязыванию платка, конкурсы, викторины. За чашкой чая представители прекрасной половины человечества обсудили, какой должна быть истинная мусульманка.
 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter