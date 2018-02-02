В Казани появится еще один торгово-развлекательный центр

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В Казани появится новый торгово-развлекательный центр. Его возведут на улице Павлюхина. Площадь здания составит более 130 тыс. кв. м. Об этом сообщает UD Group.

Строительство началось 26 января. После свайных работ начнутся монолитные, которые планируется завершить к 2019 году. Открыться центр должен в третьем квартале 2020 года.

Предполагается, что новый проект затмит по масштабам и площади все существующие в настоящее время в столице Татарстана торговые центры.