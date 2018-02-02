Российский бизнес увеличит инвестиции благодаря росту экономики

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Крупные и средние российские предприятия надеются на увеличение спроса и хотят нарастить внутренние инвестиции в течение 2018 года. Об этом пишут «Известия».

Оптимизм бизнесменов основан на росте экономики России, отмечает издание со ссылкой на новое исследование Центробанка. Наиболее позитивно настроены фармакологические и химические компании.

Две трети (66 процентов) опрошенных компаний намерены нарастить производство уже в этом году. При этом среди химических и лекарственных предприятий этот показатель достигает 87,5 и 100 процентов соответственно. Увеличить инвестиции в собственный капитал хотят 57 процентов отечественных компаний. Они рассчитывают на рост внутреннего спроса, указано в отчете Банка России.

«Наиболее высокий уровень инвестиционного оптимизма сложился в отраслях с высокой добавленной стоимостью, что может свидетельствовать о дальнейших признаках устойчивого роста экономики», – уверены аналитики ЦБ.