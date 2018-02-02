(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Российские нефтяные компании резко нарастили бурение новых скважин. Их число в 2017 году увеличилось на 20 процентов и достигло 6 тыс. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад компании Rystad Energy.

При этом в 2016 году число скважин увеличилось только на 8 процентов. Рост бурения зафиксирован как по разведочным, так и добычным скважинам.

По мнению экспертов, одним из драйверов роста стала дорожающая нефть. Еще одним фактором стала неопределенность относительно сделки с ОПЕК по заморозке добычи. Высокие темпы ввода объектов могут сохраниться благодаря устойчивым ценам на нефть и разработке новых месторождений.

Среди российских компаний сильнее остальных бурение нарастила «Роснефть» (в том числа разведочное – на 40 процентов).

Rystad Energy прогнозирует, что рост числа новых скважин как в России, так и за рубежом продолжится до конца 2020 года. Основными рынками бурения останутся Россия и Северная Америка, но в РФ динамика будет выражена ярче: в среднем на 5 процентов в год против 2,3 процента.