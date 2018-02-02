Российские ученые проверят гипотезу об инопланетянах в созвездии Лебедя

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Российские ученые выяснят, что за непонятная конструкция появилась в созвездии Лебедя, является ли она результатом трудов высокоразвитой цивилизации или же это лишь скопление комет. Об этом пишут «Известия».

Версию об инопланетянах предложила группа астрофизиков из США, которая обнаружила искусственную мегаструктуру возле звезды Табби с помощью телескопа Kepler. РАН внесла в свою программу исследований на 2018 год проработку этой гипотезы.

«Перед нами поставлена задача найти убедительные объяснения. Данные наблюдений противоречат законам физики. Одна из версий – это следы существовавшей некогда цивилизации, которая исчезла, оставив после себя такие памятники», – заявил главный научный сотрудник отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ Леонид Ксенфомалити.

Звезда Табби в созвездии Лебедя находится на расстоянии 1500 световых лет от Земли. Ученые планируют рассчитать параметры орбиты затмевающего звезду объекта, а также оценить повторяемость этого события.