Дочь певицы Марины Девятовой пострадала от неграмотных врачей в Таиланде

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Известная исполнительница народных песен Марина Девятова, ее муж Алексей Пигуренко и дочь Ульяна пострадали от неграмотных действий врачей в Таиланде. Об этом певица рассказала в своем Instagram`e.

Ульяне в этом месяце исполнится один год. Сейчас с девочкой все в порядке, но семье пришлось пережить несколько тревожных дней.

«Хочу поделиться опытом #яжмать, который очень сильно изменил мое отношение к страховкам заграницей. Не успели мы отметить нашему чаду 11 месяцев, как ночью у ребенка открывается рвота», – рассказала Девятова (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Т-и), а также поделилась ценными советами со всеми, кто едет с детьми на отдых.

По словам певицы, на следующий день ребенку стало хуже, рвота неоднократно повторялась, к ней присоединилась диарея. После звонка по страховке семью направили к местному доктору – тайцу-фельдшеру, который выписал несколько препаратов. «Все эти жидкости были очень сладкие и у нашей принцессы вызвали только рвотные позывы», – вспоминает Девятова.

Ребенку становилось все хуже. На третьи сутки девочка была обезвожена, бледного цвета, измотана и без сил. Семья приняла решение ехать в госпиталь. Врачи в больнице были очень удивлены назначениями своих коллег-фельдшеров. «Она (врач – прим. Т-и) сказала, что они нам бы и не помогли – их уже не используют, так как вирус давно мутировал. Видимо таким образом их просто исписывают и дают всем и взрослым, и детям…» – написала певица, добавив, что в больнице ее дочери стало гораздо лучше.

Девятова посоветовала своим подписчикам не экономить на страховке при покупке билетов на отдых, так как трехдневное пребывание в госпитале обошлось бы в 200 тыс. рублей. «Нам с собой дали все лекарства, то есть не надо бегать по аптекам и все искать. Местных гадов надо лечить местными таблетками. Наши тут не работают! Мы уже бодры и веселы….продолжаем отдыхать и желаем никому не болеть», – пожелала артистка.

Совсем скоро певица возвращается в Москву, а уже 25 февраля состоится ее концерт «Дороги счастья».