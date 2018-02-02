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Центробанк выпустил монеты с Мариусом Петипа и Максимом Горьким

2 февраля 2018, 19:15

Обе монеты выпускаются в серии «Выдающиеся личности России» тиражом по 3 тысячи штук каждая.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Центробанк выпустил памятные монеты с Максимом Горьким и Мариусом Петипа, сообщает пресс-служба Банка России.

Номинал серебряных монет составляет два рубля. Первая монета посвящена 200-летию со дня рождения балетмейстера Мариуса Петипа. На ее оборотной стороне изображены портрет Петипа и танцующая пара на фоне театрального занавеса.

Вторая монета посвящена 150-летию со дня рождения Максима Горького. На ее оборотной стороне можно увидеть портрет писателя и изображение буревестника.

Монеты выпускаются тиражом по 3 тысячи штук.

 


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