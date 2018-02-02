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На сайте Минобороны РФ стали доступны уникальные документы о Сталинградской битве

2 февраля 2018, 07:38 , Фото: скриншот 75stalingrad.mil.ru

На сайте Минобороны РФ стали доступны уникальные документы о Сталинградской битве Интернет-выставка была сформирована из наградных листов, на основании которых бойцы и командиры Красной Армии получали звание Героя Советского Союза.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Сайт Министерства обороны РФ представил уникальные документы о Сталинградской битве, 75-я годовщина которой отмечается 2 февраля. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

Интернет-выставка была сформирована из наградных листов, на основании которых бойцы и командиры Красной Армии получали звание Героя Советского Союза. Среди документов значительное место отведено выпускам фронтовой газеты 13-й гвардейской стрелковой дивизии «На разгром врага», которые охватили шесть месяцев наиболее ожесточенных боев под Сталинградом.

В мультимедийном разделе можно ознакомиться с описанием подвигов знаменитого пулеметчика гвардии сержанта Якова Павлова, снайпера младшего лейтенанта Василия Зайцева и других.

Особое место занимает текст телеграммы-донесения, написанной от руки командующим войсками Донского фронта генералом-полковником Константином Рокоссовским в Ставку ВГК, в которой говорится о захвате в плен командующего 6-й немецкой армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.


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