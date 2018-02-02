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Умер старший сын Фиделя Кастро

2 февраля 2018, 07:18

По данным СМИ, Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт совершил суицид.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Сегодня стало известно о смерти старшего сына Фиделя Кастро – Фиделя Анхеля Кастро Диаса-Баларта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Juventud rebelde.

По данным СМИ, он совершил суицид. Причиной решения стала продолжительная депрессия, лечение от которой сыну Кастро не помогло.

Фидель Кастро руководил Кубой с 1959 по 2006 год. Под его руководством Куба была преобразована в однопартийное социалистическое государство, промышленность и частная собственность национализированы, проведены масштабные реформы.


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