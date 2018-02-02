Умер старший сын Фиделя Кастро

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Сегодня стало известно о смерти старшего сына Фиделя Кастро – Фиделя Анхеля Кастро Диаса-Баларта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Juventud rebelde.

По данным СМИ, он совершил суицид. Причиной решения стала продолжительная депрессия, лечение от которой сыну Кастро не помогло.

Фидель Кастро руководил Кубой с 1959 по 2006 год. Под его руководством Куба была преобразована в однопартийное социалистическое государство, промышленность и частная собственность национализированы, проведены масштабные реформы.