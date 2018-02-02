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Политика

США не откажутся от полетов военных самолетов у берегов России

2 февраля 2018, 06:35

По словам Маккензи, Черное море входит в международное воздушное пространство, и США наделены правом совершать его облет.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). США не откажутся от полетов своих военных самолетов над нейтральными водами Черного моря. Заявление представителя Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов генерала-лейтенанта Кеннета Маккензи приводит РИА «Новости».

По его словам, Черное море входит в международное воздушное пространство, и США наделены правом совершать его облет.

«Эти полеты будут продолжены», – подчеркнул Маккензи и добавил, что их воздушное судно 29 января перехватили небезопасно и непрофессионально.

Ранее стали доступны пять новых видео, на которых видно, как российский Су-27 производит перехват американского самолета-разведчика EP-3 Aries.


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