WADA взволновало решение CAS оправдать российских спортсменов

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разберется, почему Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал 28 спортсменов, а 11 человек решил подвергнуть санкциям, тогда как все они входили в «системную допинговую программу России». Об этом сообщает РИА «Новости».

WADA взволновал этот факт, и оно намерено проанализировать критерии, по которым происходило оправдание россиян. Возможно, будет подана апелляция в федеральный суд Швейцарии.

В Агентстве уверены, что 11 российских спортсменов, которых не оправдали, являются доказательством правильных выводов комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида о нарушении в РФ допинг-контроля.

Ранее стало известно, что Спортивным арбитражным судом в Лозанне были оправдана 28 российских спортсменов, их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх отменено, им вернут медали ОИ в Сочи.