Рустам Минниханов встретится с председателем компании Al Habtoor Group

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Доме Правительства РТ состоится встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова с председателем Al Habtoor Group – крупнейшей строительной компании Объединенных Арабских Эмиратов – Халафом Аль Хабтуром. Об этом сообщается на сайте Правительства РТ.

Речь пойдет о выстраивании взаимодействия между республикой и строительной компанией из ОАЭ. В частности, обмене опытом в сфере образования и развития международных школ. Об этом зашел разговор во время предыдущей встречи, которая состоялась в мае 2016 года в Дубае.

Тогда же Рустам Минниханов пригласил Хабтура посетить республику. Тот уже бывал в Татарстане в 2010 году. Но с этого момента многое в РТ успело измениться, и гостю из ОАЭ будет интересно ознакомиться с новыми возможностями и достижениями региона.