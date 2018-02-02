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Спорт

Ростехнадзор оценит готовность спортобъектов к чемпионату мира по футболу-2018

2 февраля 2018, 07:08

В Казани состоится совещание управлений Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Совещание территориальных управлений Ростехнадзора состоится сегодня в Казани. Ключевой темой обсуждения станет оценка структурами ведомства готовности объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года к предстоящему мундиалю.

Как сообщается на официальном интернет-портале Правительства РТ, в работе совещания планируют принять участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин.

Во время совещания, которое состоится в первой половине дня на территории стадиона «Казань-Арена», также обсудят вопросы осуществления государственного надзора на объектах чемпионата и возникающие или возможные проблемы.

Позже, во второй половине дня, уже в здании Кабинета Министров РТ Алексей Алешин проведет расширенное совещание с поднадзорными Ростехнадзору предприятиями и организациями Приволжского федерального округа. В работе совещания также примет участие Президент Татарстана.


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