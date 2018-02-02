Айрат Фаррахов: Любые запреты в области социальных сетей недопустимы

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов считает, что запреты в области социальных сетей ведут к потере авторитета перед молодым поколением и затормаживают технологическое развитие России.Такую мысль он высказал в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ».

«На мой взгляд, такие слова как "запретить", "ограничить", "уменьшить" должны уйти из риторики Парламента. В данном случае я говорю о запрещении регистрации в социальных сетях лиц до 14 лет без согласия родителей или регистрации только по паспорту. Я считаю, что любые ограничения, любые запреты в области социальных сетей недопустимы», — отметил политик.

Он напомнил, что Виталий Милонов вносил этот законопроект, основываясь на ЧП, которые произошли в пермской школе, в школах в Бурятии и в Челябинской области. Предполагается, что ученики совершали правонарушения в образовательных учреждениях под воздействием определенных групп в социальных сетях. Предотвратить подобные инциденты, запрещая социальные сети, по мнению Фаррахова, невозможно. Кроме того, Сеть не способна обеспечить сохранность персональных данных каждого человека, уверен парламентарий.