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Айрат Фаррахов: Развитие телемедицины сравнимо с уберизацией

2 февраля 2018, 07:29 , Фото: Султан Исхаков

Айрат Фаррахов: Развитие телемедицины сравнимо с уберизацией Депутат Госдумы РФ от Татарстана считает, что телемедицинские консультации делают получение медицинской помощи доступнее и комфортнее для людей.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов считает, что развитие телемедицинских технологий можно сравнить с уберизацией. Такую мысль он высказал в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ».

Телемедицинские консультации делают получение медицинской помощи доступнее и комфортнее для российских граждан, уверен депутат.

«Порядка 40 процентов посещений в поликлинике, на мой взгляд, абсолютно не требуют личного присутствия пациента. Это касается как повторных посещений, так и первичных вопросов. Широкое использование телемедицинских консультаций было бы комфортно как для людей, так и для организаций здравоохранения», – отметил экс-министр здравоохранения РТ.

При этом в вопросе телемедицинских консультаций следует двигаться быстрее, поскольку это приведет к повышению производительности труда и дополнительной экономии, добавил он.


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