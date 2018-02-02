В Казани стартует первый турнир в рамках серии студенческих игр «Кубок лидера»

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Казани 50 молодых людей поборются за «Кубок лидера». Первый турнир пройдет на площадке творческого пространства «Маяковский», сообщают организаторы.

В борьбу вступят представители творческих коллективов вузов и ссузов Татарстана и просто талантливые студенты. Они примут участие в брейк-данс баттле.

«Кубок лидера» был инициирован студенческим штабом сторонников действующего Президента РФ Владимира Путина и движением Putin Team. Всероссийские студенческие игры стартовали 25 января и продлятся до 11 февраля. К ним присоединятся участники из более чем 40 регионов России.