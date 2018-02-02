В Елабуге выберут «масленичную барышню»

(Елабуга, 2 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге объявили конкурс «Масленичная барышня», в котором смогут принять участие все желающие. Нужно будет изготовить и представить чучело Масленицы, а также показать свое кулинарное мастерство.

Имя победителя объявят 18 февраля на праздничных гуляниях, которые пройдут на площади Ленина. Заявки от участниц принимаются до 14 февраля.

Конкурс среди «масленичных барышень» в Елабуге проводится второй год. В прошлом году участниц было 25, а их символичные куклы разместились рядом с главной Масленицей на городской площади.

Угощения можно будет попробовать в Музее-усадьбе Н. Дуровой Елабужского музея-заповедника. Всю масленичную неделю с 10 по 18 февраля здесь будут идти представления «В поисках солнца» в рамках программы «Сказкотерапия». Главные персонажи сказочной программы – звери и птицы – вместе с гостями праздника будут спасать Солнце от Бабы Яги, ведь вместе с ним придет Масленица и долгожданная весна.