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За загрязнение воздуха предприятие Набережных Челнов закрыли на два месяца

2 февраля 2018, 06:43

Экологи обнаружили и пресекли в Татарстане загрязнение воздуха оксидом углерода и метаном.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). За загрязнение воздуха оксидом углерода и метаном экологи Татарстана обязали предприятие Набережных Челнов приостановить свою работу на 60 дней. Об этом информирует сегодня пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

«На два месяца челнинская организация осталась без работы. Деятельность приостановлена из-за загрязнения атмосферного воздуха. Экологи зафиксировали в выбросах превышение вредных веществ по оксиду углерода и метану», – сказано в сообщении пресс-службы.

Инспекторы привлекли организацию к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ («Выброс вредных веществ в атмосферный воздух») и ст. 8.1 КоАП РФ («Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий»). Материалы переданы в Набережночелнинский городской суд, который вынес решение о приостановлении работы организации на 60 дней.
 


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