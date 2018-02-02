Фотографы Татарстана сразятся в конкурсе «ЭтноВзгляд»

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Жители Татарстана в возрасте от 18 до 35 лет могут принять участие в фотоконкурсе «ЭтноВзгляд», сообщается на сайте Минкультуры РТ.



Свои работы на суд жюри могут представить профессиональные фотографы, и любители. Заявочная кампания и заочный этап проводятся до 15 марта, а 16 – 17 апреля пройдет финал конкурса и награждение победителей в Казани.



Конкурс проходит по трем номинациям: «Согласие народов – созвучие культур». В этой категории могут быть представлены архитектурные объекты культуры, городские и сельские пейзажи, проявление культуры добрососедства и другие.



«Я сын своего народа…» – фотографы могут сделать одиночные или групповые фотоснимки людей, передающие национальный колорит (внешне) и раскрывающие национальный характер, самобытность и загадочность человеческой души.



Третья номинация – «Народные традиции». Работы этой категории должны быть репортажными и раскрывать многонациональность и самобытность народов России, не утративших в век информации и современных технологий свое наследие.



Победители получат дипломы и денежные призы. Снимки необходимо присылать на адрес: 420015, г.Казань, ул. Пушкина, д.66/33, офис 109 или на е-mail: etnodar18@mail.ru.