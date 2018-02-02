Подсудимые из казанского СИЗО № 1 обратились за помощью к региональному омбудсмену

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Подсудимые обратились за помощью к Уполномоченному по правам человека в Республике Татарстан Сарие Сабурской во время ее визита в учреждение. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

Вместе с Сабурской СИЗО посетили заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета России по РТ Ильяс Масаллимов и прокурор отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний прокуратуры республики Артем Суглов. Чиновники провели прием по личным вопросам, на который явились девять следственно-арестованных граждан и один осужденный, отбывающий наказание в отряде хозяйственного обслуживания учреждения.

В основном вопросы касались ведения следствия и условно-досрочного освобождения. Обратившимся дали советы и ответы на все интересующие вопросы.