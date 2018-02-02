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Общество, Здоровье и среда

Ученики первого экокласса в Татарстане победили в конкурсе «На планете голубой»

2 февраля 2018, 03:15

В Минэкологии РТ считают, что любовь и бережное отношение к природе нужно воспитывать с детства.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Два ученика первого экологического класса в Татарстане стали лауреатами городского конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества «На планете голубой». Об этом сообщает сегодня пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

«Победа в данном конкурсе не первое достижение юных экологов. За полгода учебы ребята завоевали множество наград на мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды. Важно воспитывать в детях любовь и бережное отношение к природным ресурсам», – отметил министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев.

Мероприятие прошло в рамках IV экологического фестиваля детского и юношеского творчества «Зеленая планета». Среди участников младшей группы в номинации «Лепка» первое место заняла Дарья Волкова, а в номинации «Объемные работы» лучшим стал Иван Кривоносов.


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