Социологи выяснили, как образование мужчины влияет на репродуктивное здоровье женщины

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Взаимосвязь между уровнем образования мужчин и репродуктивным здоровьем женщин выявили социологи. Результаты опросов, проведенных в 32 странах Африки и пяти странах Азии, опубликованы в журнале Social Science & Medicine.

Экспертов интересовала взаимосвязь между количеством лет, что были затрачены мужчиной на обучение, и здоровьем его жены. Речь идет в первую очередь о том, насколько женщины заботятся о своем репродуктивном здоровье: используют контрацептивы, посещают гинеколога, прибегают к услугам акушеров во время родов и т.д.

Во всех странах опросы показали схожую картину: чем выше уровень образования мужчин, тем больше внимания уделяют их жены здоровью.

«Даже один дополнительный год обучения у мужчин играет важную роль. Он повышает вероятность посещения женской консультации, использования контрацепции и рождения ребенка в роддоме у их жен», – приводятся в статье слова социолога Виссехо Адживану из Кейптаунского университета.

Уровень образования мужчины влияет также на внимание в семье к здоровью детей и самого главы семейства. Так, оказалось, что в США люди, получившие высшее образование, на треть реже страдают ожирением в сравнении с теми, у кого за плечами только школа.

