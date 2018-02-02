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Айрат Хайруллин поможет решить проблему нехватки лыж в селе Алькеевского района

2 февраля 2018, 01:34

Проблему нехватки лыж подняли на встрече с жителями села Нижнее Алькеево.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин поможет решить проблему нехватки лыж в селе Алькеевского района. Проблему подняли на встрече с жителями села Нижнее Алькеево. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

Выслушав озвученную на встрече проблему, парламентарий пообещал решить ее к 1 сентября.

На встречу с депутатом Госдумы РФ пришло около 80 жителей села. Они также подняли проблему низких закупочных цен на зерно и молокосырье, пожаловались на низкие зарплаты. Депутат отметил, что обсуждение «молочной» проблемы проходит на федеральном уровне. «В городе думают, если по 15 – 16 рублей молоко принимают, то и в магазинах оно подешевеет, но это не так. У нас много проблем, но мы надеемся на вас. Алькеевский район всегда был в числе первых», – подчеркнул Хайруллин.

Подводя итог, он отметил, что встречи с руководством районов и населением стали хорошей традицией: можно смотреть в глаза друг другу, задавать вопросы, на месте решать проблемы.
 


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