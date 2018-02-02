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В краеведческом музее Менделеевска открылась выставка «Радуга настроения»

2 февраля 2018, 00:37 , Фото: mendeleevsk.tatarstan.ru

В краеведческом музее Менделеевска открылась выставка «Радуга настроения» В экспозиции члена Союза художников России и Татарстана Раузы Латыповой-Ивановой представлено 32 работы.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В краеведческом музее Менделеевска открылась выставка члена Союза художников России и Татарстана Раузы Латыповой-Ивановой, сообщает ИЦ «Менделеевск».



В экспозиции под названием «Радуга настроения» представлено 32 работы. На полотнах – своеобразие татарского национального колорита и единство человека и природы.



Художница родилась в деревне Хузеево Тукаевского района РТ. Автор пишет свои работы сериями – натюрморты, пейзажи родного края, исторические композиции, национальная тематика в декоративно-прикладном искусстве.



Открытие выставки прошло с участием директора краеведческого музея, научных сотрудников, коллег-художников, друзей и любителей искусства. Руководитель аппарата Совета района Ильшат Салихов, открывая выставку, поблагодарил Раузу Иванову за возможность менделеевцам больше узнать о ее творчестве, пожелал дальнейших успехов и вдохновения.

Рауза Иванова является постоянной участницей городских, республиканских, региональных, всероссийских выставок.

 


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