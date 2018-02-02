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Наука и образование

Лекция о глубоких нейронных сетях состоится в «Смене»

2 февраля 2018, 06:55

Лектор рассмотрит основные принципы глубоких алгоритмов и их применение в задачах компьютерного зрения.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В казанском Центре современной культуры «Смена» 3 февраля пройдет лекция «Глубокие нейронные сети в компьютерном зрении» кандидата физико-математических наук Евгения Разинкова, сообщает пресс-служба центра.

В 2011 – 2012 годах в машинном обучении произошла революция, появилось новое направление Deep Learning («глубокое обучение по-английски). Глубокие нейронные сети показывают очень высокие результаты при решении различных задач – от обработки естественного языка до анализа временных рядов. Особенно примечателен успех глубоких алгоритмов в компьютерном зрении.

В рамках лекции будут рассмотрены основные принципы глубоких алгоритмов и их применение в задачах компьютерного зрения.

Евгений Разинков – кандидат физико-математических наук, руководитель отдела машинного обучения и компьютерного зрения группы компаний FIX, ассистент кафедры системного анализа и ИТ К(П)ФУ.


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